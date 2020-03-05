林嘉麒：低息環境恐釀債市風暴

美國突然緊急減息，急到等不及3月的恒常議息會議，情況似乎不妙。早前投資者認為減息是樂觀的利好信號，如今180度轉變為利淡，認為提早減息不尋常，最壞的情況還未到。好消息出貨是投資者之常情，尤其是市場風險胃納下降。

周二晚聯儲局突然減息，市場開頭是興奮，道指期貨升過幾百點。投資者及後發覺不對路，美國十年期債率跌至1厘以下，資金再流入金市。值得留意的是，儘管道指期貨在美股交易時段先升後回，但到亞洲時段實質變動不大。

如果說，股市是反映未來經濟信心，似乎減息沒有影響大家想法。美股三大指數周二是先高後回，回吐的是周一的升幅，兩日計只算是原地踏步，周一憧憬G7會後環球央行救市的消息抵銷了美國聯儲局緊急減息的消息。簡單一句，打和。股市其實未太驚。

疫情肆虐的確損及環球經濟，這是不爭的事實。難以估計的是，連經濟學家、掌權者、甚至疾病學家也未可掌握的疫情情形。要股市表現完全反映經濟預期似乎不切實際，現階段大家都是估估下，投資者知道整體是受影響，惟實況及程度是未可預測，所以資產價格大上大落是短線投資者將會共同面對的問題。

既然如此，資金「餓Yield」的理據就相當明顯。美國短中長債率持續下跌，有跌無回頭，最新美國聯邦儲蓄利率已下調至1至1.25厘，市場已預視持續減息的機會是有增無少，高Yield債券成為市場搶手貨。外圍方面，連早前無人問津的KRAFT公司的債券也有人去搶。相比2008年，現時系統性風險遠遠為低，現時擔心的是市場風險，憂慮的是經濟衰退，資金流入債市是正常的資產管理操作。

在低息環境下，投資市場的融資成本可以更低。同時，由於經濟衰退的憂慮，部分經營有困難的企業除了向銀行融資外，上市公司亦會發債應對困境，而息率方面亦要吸引投資者。

結果是，大戶一方面以低成本融資，另一方面以槓桿式買入企業債。現時部分內房企業債息高達10厘以上，有些金融機構願意向客戶提供1比1的，甚至是更高的槓桿借貸。即是買200元債只需要出一半錢或更少。假設債券年回報率為10厘，一倍槓桿的回報就有20厘，扣除融資成本3至5厘的話，就有15至17厘的固定回報。

當然，風險是企業違約，但現時內房最新發債只是364天，相關風險相當低。股票市場腥風血雨，聰明錢必然以債券為主。要擔心的是，假如再有違約事件出現，企業資不抵債，屆時債價大跌，Call孖展下，大戶就要狠狠拋售債券，新一輪金融風暴或因此而成。現時說得誇張，距離的確有點遙遠，問心也是要嚇嚇大家，無論意外還是意料，其可能性不得不防！

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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