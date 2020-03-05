道指現升逾800點　美政情緩和部分市場疑慮

投資者關注美國總統選舉民主黨初選由溫和派的前副總統拜登領先，紓緩部分市場疑慮，美股表現回勇。

道指最新報26,746點，升833點或3.22%；標指最新報3,092點，升88點或2.96%；納指最新報8,923點，升239點或2.77%。

美國周二(3日)舉行「超級星期二」初選，民主黨選情以前副總統拜登領先佛蒙特州參議員桑德斯。前紐約市長彭博的選情則慘敗，他並宣布退選並改撐對手拜登。

市場分析對拜登的崛起感到雀躍，此前在民調中領跑的桑德斯是華爾街的噩夢。Fundstrat Global Advisors政策策略師Tom Block表示，投資者不喜歡不確定性，從醫保到稅收政策，拜登的政策主張比桑德斯更為溫和。

不過，摩根士丹利股票策略師威爾遜則表示，不希望看到美股周三又急劇反彈，因為這是典型的熊市反彈表現，更希望看到股市回穩。

事實上，周二的跌市顯示減息未能平息疫情憂慮，股市及債市似乎均在反映一個最懷的情況，即是經濟衰退。值得留意的是，10年期美債孳息率繼續在1厘以下的歷史低位遊走，目前報0.99厘。

「新興市場之父」麥樸思指出，問題是全球央行息口已非常低，減息空間不多，還有就是與中國相關的供應鏈問題，認為減稅較減息更有用。他續預期，股市會進一步下跌，更多企業會破產，投資者持有的資產中，最少應有10%為實金。

股份表現方面，醫療股有追捧，UnitedHealth股價急漲9.35%；Centene股價亦漲12.66%。

周二重挫的銀行股亦回穩，花旗將摩根士丹利的投資評級由「中性」上調至「買入」，大摩股價升近1%；高盛股價亦升逾1%。

軟件商甲骨文獲法興將投資評級由「持有」上調至「買入」，原因是該公司股價較同業有巨大折讓，加上其業務較不受新冠肺炎疫症影響。甲骨文股價上漲1.76%。

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