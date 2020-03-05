傳俄羅斯不傾向擴大減產 國際油價下挫
2020年03月05日 03:50
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(Getty Images圖片)
美國原油庫存增幅少於預期，但市場關注俄羅斯傾向不進一步減產，國際油價周三(4日)偏軟。紐約期油收報每桶46.78美元，跌0.4美元或0.85%；布蘭特期油收報每桶51.13美元，跌0.73美元或1.41%。
美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存增78.4萬桶，市場預期增285.5萬桶。美國原油每日出口增加49.7萬桶，至每日420萬桶，為去年12月以來最高水平。
石油輸出國組織(OPEC)及其盟國(合稱OPEC+)正討論是否擴大減產。據報道，俄羅斯只希望延長現有減產協議至第二季度末，而部分OPEC成員國則希望額外減產每日100萬至150萬桶。
伊朗石油部長表示，目前還沒有與非OPEC產油國就減產問題達成最終協議，但強調始終支持OPEC有利於產油國和消費國的政策。伊朗油長又說，沙特對油價的影響將超過其他所有國家。
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