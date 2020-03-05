陳正犖：跟美減息空間細　日圓歐元料做好

聯儲局突然出手緊急減息50點子，市場反倒擔心聯儲局知道一些投資者並不知道的事，加深投資者對經濟前景的憂慮。我們預期減息潮未完，相信聯儲局於今月議息會議將再減息25點子，同時其他主要央行亦可能跟隨。其中，英倫銀行有機會加入大隊，今月減息25點子，澳洲央行雖則已先行減息25點子，但會後聲明「派鴿」，加上經濟數據走樣，四月可能仍會減息25點子。

美國除面對疫情的變化，同時亦面對美國大選政治風險升溫，現時減息勢頭似乎要持續，勢必令美元受壓，我們建議逢高沽出。美元的走弱，或減緩早前商品貨幣如澳元、紐元及加元的跌勢，但未來商品貨幣走勢都難以被看好，相信表現會落後於其他非美元貨幣。

而在今次減息潮中最受惠的仍是避險資產，其中日本及歐洲減息空間非常有限，或令尋求避險的資金流入日圓及歐元，而低息環境將繼續是推動金價的燃料，預期未來6至12個月金價將升至1,700美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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