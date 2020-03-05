【專家點評】古勝：點解恒地短線博得過？
2020年03月05日 07:30
東網電視更多新聞短片
港股繼續窄幅波動，昨日再度下試26,000點後回升，睇嚟恒指已見短期底。而尋日最大件事，梗係美國聯儲局突然減息，仲要一減就減半厘，反映美國經濟正面臨大家都睇唔到嘅危機，缸邊友自問轉身唔夠快，不如暫時離開魚缸休息吓。不過話分兩頭，美國大幅度減息，對重資產企業有利，尤其係地產股。
恒基地產(00012)係香港大地主之一，旗下無論農地或舊區重建的土地儲備都係數一數二，係典型嘅重資產企業。雖然受去年至今嘅一連串社會事件及疫情拖累，商場、商廈租金收入及賣樓收益都見減少，股價亦拾級而下，目前往績息率逾4厘，估值吸引。且公司債務比重偏低，美國減息更有助減低利息支出及融資成本，料對其股價具提振作用。
睇走勢，恒地自去年4月初高見46.4元後，股價向下尋底，昨收報36.05元，期內跌幅逾2成，距離1年低位34.7元約4%，料向下空間有限。短線可考慮於36元邊小注上車，博重上早前橫行區38元樓上，向下跌穿34.7元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。