【專家點評】古勝：點解恒地短線博得過？

港股繼續窄幅波動，昨日再度下試26,000點後回升，睇嚟恒指已見短期底。而尋日最大件事，梗係美國聯儲局突然減息，仲要一減就減半厘，反映美國經濟正面臨大家都睇唔到嘅危機，缸邊友自問轉身唔夠快，不如暫時離開魚缸休息吓。不過話分兩頭，美國大幅度減息，對重資產企業有利，尤其係地產股。

睇走勢，恒地自去年4月初高見46.4元後，股價向下尋底，昨收報36.05元，期內跌幅逾2成，距離1年低位34.7元約4%，料向下空間有限。短線可考慮於36元邊小注上車，博重上早前橫行區38元樓上，向下跌穿34.7元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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