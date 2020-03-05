【專家點評】溫灼培：東京奧運若延期　不利日圓

尚未等到本月18日的議息會議，與七國財相及中央銀行的電話會議後，聯儲局便率先於周二(3日)晚宣布減息50點子。事實上，早於聯儲局議息會前，於同一天的亞洲早上時段，澳央行已率先減息。執筆時雖尚未知曉，但相信昨晚(4日) 加國央行亦已減息。而據歐元利率期貨價格變化顯示，市場估計於下周四議息會，歐央行同有機會減息。明顯全球正在合力減息救經濟。當環球主要貨幣息率全面降，這對向以低息的日圓最有利。也解釋了近期日圓轉強原因。

市場普遍預期，聯儲局尚未完全完成減息，對於本月18日議息會料仍有機會再減25點子。有關預期相信會繼續為短期日圓匯價帶來支持。但待本月18日聯儲局完成減息後，提防投資者可能會趁高減持日圓。因為往後一來聯儲局能再減息空間將收窄，二來就是再減，即意味疫情將不受控，這可不利東京奧運於7月舉行。如東奧延遲甚至取消，日本經濟以至日圓將難承受衝擊。由於全球減息因素多少已被現時日圓匯價反映，料日圓於106.50兌1美元會遇上較大上升阻力。相反，不能排除日圓有邁向109的可能。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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