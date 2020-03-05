【市前重點睇】美股勁彈逾4%　英鎊升上1.287

●美匯指數企97.33，港匯跌至7.772，離岸人民幣(CNH)高見6.9226，美元兌日圓見107.61，歐元低企1.1135，英鎊漲至1.2871。金價跌至1,638美元。布油回落至51.13美元，紐油處47.35美元。道指期貨跌近百點。

●國際貨幣基金組織(IMF)宣布提供500億美元的援助計劃，以幫助應對新冠肺炎疫情。

-以點數計，道指創史上第二大單日升幅。隨着美股大漲，三大指數均自近期高位回落少於一成，即已經走出了調整區間。

●美國周二(3日)舉行「超級星期二」初選，民主黨選情以前副總統拜登大幅領先佛蒙特州參議員桑德斯。前紐約市長彭博的選情則慘敗，他並宣布退選並改撐對手拜登。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，新冠肺炎疫情對美國旅遊業有影響，而一些供應鏈受到延誤，整體商業情緒受礙。

●美國2月份ISM非製造業指數意外地由前一個月的55.5點升至57.3點，為一年來最高，市場原預期降至54.8點。指數高於50點，顯示服務業擴張。

●美國10年期國債孳息率升5.32點子，至1.0522厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,397點，升175點。

●即月恒生指數夜期收報26,348點，升196點，高水126點，成交35,128張。

●紐約期金收報每安士1,643美元，跌1.4美元或0.09%。

●紐約期油收報每桶46.78美元，跌0.4美元或0.85%；布蘭特期油收報每桶51.13美元，跌0.73美元或1.41%。

●加拿大央行大手減息0.5厘，英歐勢跟降。

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