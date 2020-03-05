【市前重點睇】美股勁彈逾4% 英鎊升上1.287
2020年03月05日 07:53
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●美匯指數企97.33，港匯跌至7.772，離岸人民幣(CNH)高見6.9226，美元兌日圓見107.61，歐元低企1.1135，英鎊漲至1.2871。金價跌至1,638美元。布油回落至51.13美元，紐油處47.35美元。道指期貨跌近百點。
●國際貨幣基金組織(IMF)宣布提供500億美元的援助計劃，以幫助應對新冠肺炎疫情。
●道指全日高開高走，收報27,090點，升1,173點或4.53%；標指收報3,130點，升126點或4.22%；納指收報9,018點，升334點或3.85%。 https://bit.ly/3au0GpU
-以點數計，道指創史上第二大單日升幅。隨着美股大漲，三大指數均自近期高位回落少於一成，即已經走出了調整區間。
●美國周二(3日)舉行「超級星期二」初選，民主黨選情以前副總統拜登大幅領先佛蒙特州參議員桑德斯。前紐約市長彭博的選情則慘敗，他並宣布退選並改撐對手拜登。
●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，新冠肺炎疫情對美國旅遊業有影響，而一些供應鏈受到延誤，整體商業情緒受礙。
●美國2月份ISM非製造業指數意外地由前一個月的55.5點升至57.3點，為一年來最高，市場原預期降至54.8點。指數高於50點，顯示服務業擴張。
●美國10年期國債孳息率升5.32點子，至1.0522厘。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,397點，升175點。
●即月恒生指數夜期收報26,348點，升196點，高水126點，成交35,128張。
●紐約期金收報每安士1,643美元，跌1.4美元或0.09%。
●紐約期油收報每桶46.78美元，跌0.4美元或0.85%；布蘭特期油收報每桶51.13美元，跌0.73美元或1.41%。
●英國富時100指數收報6,815點，升97點或1.45%；法國CAC指數收報5,464點，升71點或1.33%；德國DAX指數收報12,127點，升142點或1.19%。 https://bit.ly/2POqTrw
●加拿大央行大手減息0.5厘，英歐勢跟降。
●港息暫不變，隨時跟美減。 https://bit.ly/38nW6YT
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