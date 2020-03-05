中國飛機租賃逾2億元投資印尼航線
2020年03月05日 07:55
東網電視更多新聞短片
中國飛機租賃(01848)公布，其全資附屬CALC IDN認購2,800萬股Aviation Synergy股份，總現金代價為2,800萬美元(約2.18億港元)。完成後，公司將間接於Aviation Synergy經擴大股本的約72.82%中擁有權益。
完成交易後，CALC IDN、Equal Honour、Smart Aviation及 Aviation Synergy將訂立《股東協議》，其載列規管及規範 Aviation Synergy管理營運的條款。
Aviation Synergy擁有Naga Pacific的100%實益權益，而Naga Pacific持有TAM的49%股權，及通過《股東協議》實益擁有TAM的50%投票權及75%經濟利益。TAM的主營業務為營運一條設於印尼的航線。該公司亦從事提供商業航空運輸服務。
公司根據認購事項間接投資TAM。中飛租賃將透過延伸航空產業鏈下游至終端用戶的先行優勢，推動其進一步發揮「製造商－租賃商－航空公司」這一生態模式的協同效應，是集團全產業鏈業務多年來的發展後盾。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。