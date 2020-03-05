【股民熱話】全球經濟滯脹風險急升　把握低息環境借爆佢？

香港時間周二(3日)晚，突然傳來美國聯儲局等不到3月中旬的議息會議便行動，宣布減息半厘。消息震驚全球，皆因聯儲局這兩周的時間都等不到，就趕住行動，而且一次過落重藥，一改過去的謹慎態度，顯示美國經濟真係好大鑊！

換言之，如今全球兩大經濟體--美國和中國經濟都在「發高燒」。到底中國當局會推出幾多「萬億」人民幣的刺激經濟方案，大概早在市場預期，即使正式出台都不會有甚麼「驚喜」了。面對全球經濟增速進一步放緩，全球央行需要繼續減息放水，甚至再重啟量化寬鬆貨幣政策，印銀紙吊命，期望換來扭轉經濟大衰退的轉機！

之不過，從2008年金融海嘯，美國推出貨幣政策量貨寬鬆(QE)來看，雖然這些年能化解了即時危機，並逐步走出衰退風險，但美國經濟維持低速增長，實在不見得刺激的作用有多「驚人」。更何況自美國總統特朗普上台以來，不斷增發債務，以及推出大規模稅務改革，美國經濟的財政狀況比十多年前還要差；2008年新興市場尚有中國這台高速增長引擎，如今新興市場中，就連中國亦自顧不暇，經濟高增長無以為繼，全球互相協調、一齊抗逆的效果，幾可肯定不會如海嘯那役般奏效，這一點股民必須要有心理準備。

經濟增長低迷，但各國所採取的防疫措施和所謂的刺激經濟措施，又幾可肯定會推高物價，以致滯脹風險上升；加上投資和消費信心受重擊後難完全復原，失業率趨升，只可以講市民日子會愈來愈難過。

身處這種情況，正常而言，當然係持盈保泰，唔好亂投資，保本為上，並要做好避險措施，如將組合多元化投資，增加現金及黃金等避險比例，防患未然。之不過，對於唔少極端的投資者，或者會選擇去做「亡命之徒」，反正無險可守，就主動出擊博翻身，趁仲有份工，利率超低，去銀行借爆佢，炒股好炒樓好，總之錢搵錢，博音樂椅音樂停止前，可以安全脫身；若失敗了，最多就係破產，反正未來大環境沒有最差只有更差，唔去博又未必能過到呢個難關，博一博反而有一絲希望！

呢個想法值唔值得支持，筆者不否定但亦不支持，反正投資各有目標，可承擔的風險亦不同，要自己計自己數。畢竟做債仔，應該記住「還得到，先好借...」。但身處如今的非常時期，筆者覺得更重要的，是奉勸大家有得揀千祈咪做「債主」，皆因如今就連美債都趨向負利率的話，變相債券持有人借錢畀人冇息收仲要付「手續費」，邊個願意做「老襯」？反而，債主最怕債仔破產，利息又低處未算低、延遲還款、打折償債，反正愈高負債就愈有着數同炒作條件。世上荒謬之事何其多，卻又實實在在存在眼前！

東網財經專欄作者 帥哥

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