新冠肺炎：日澳股漲1%　韓股靠穩

繼聯儲局緊急減息0.5厘後，加拿大央行跟隨減息0.5厘，市場憧憬全球央行將陸續出手救市，以應對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊；美股收彈3%至4%；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段升195點或0.9%，報21,295點。

板塊方面，公用事業及醫療保健股升1%至2%。個股中，中部電力及信越化學均升超過2%。豐田汽車升0.5%，其日本工廠將由3月9日開始正常運作。

韓股做好，南韓首爾綜合指數升18點或0.8%，報2,077點。個股中，THELMA治療抽升逾5%，Jin Air漲3.8%，而三星電子則微跌0.1%。

澳洲悉尼普通股指數升107點或1.6%，報6,505點。板塊方面，通訊服務及資訊技術股皆升逾2%。個股中，Senex Energy及AVZ礦業揚升6%至7%。

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