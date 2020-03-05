澳元低水　墨爾本全新公寓入場費240萬港元

【特約報道】澳元匯率跌勢加劇，澳洲物業市場成為資金停泊的首選，今年1月份該國各大首府城市的樓價數字均錄得升幅，當中墨爾本更獲滙豐銀行看好，提高1倍樓價升幅預測，料該城市今年樓價將錄得10%至14%的強勁增長。新一期Ray White將推介位於墨爾本一線華人區Doncaster的全新高端公寓項目Summit，項目坐落於Doncaster Hill，地勢居高，售價最平的入場單位約240萬港元，首期只需繳付樓價的10%，僅約24萬港元。

Summit位於墨爾本東南面Doncaster區域的核心位置，向來有風水寶地的美譽，屬最繁華的地段，與南半球第二大的大型購物中心Westfield僅一街之隔，步程僅約2分鐘，商場內提供超過400家中高檔商戶，住戶可享受一站式的購物生活樂趣。由項目出發，開車僅約5分鐘便可直達墨爾本最大華人區Box Hill。

此外，該項目所在地坐擁全澳最優質校網，是個口碑非常不錯的名校網區，周邊位置設有多家著名學府，如Birralee Primary School、Doncaster Secondary Colleage及Primary School，同時也臨近University of Melbourne墨爾本大學、Deakin University迪肯大學及Monash University，多年來備受當地港人以及留學生追捧。

該區生活便利眾所周知，離墨爾本市中心約20分鐘車程，交通四通八達，向來極受華人歡迎。而當地政府更斥資500億澳元打造一條貫穿墨爾本外城區各大火車站的超級火車線。通車後Doncaster居民要前往別的市郊，不再需要先進入市中心，將可紓緩交通擠塞的情況並縮短通勤時間。

這條環線鐵路途經墨爾本東南部多個華人區包括「小香港」Box Hill、Glen Waverley、Burwood等，還惠及Monash 大學Clayton校區及南半球最大購物中心Chadstone。Doncaster在規劃火車後，吸引力將更勝一籌，不僅給出行帶來便捷，亦帶動同區房屋升值，預計將令區內房產售價爆發力逐步擴大，投資潛力不容忽視。

是次推介的Summit提供多元化戶型，包括一房至三房戶，更設有罕見的Loft複式單位。項目一房戶實用面積666至670方呎，兩房戶則為818至1,277方呎，至於三房戶介乎1,090至2,655方呎。

最平的單位售價為約240萬港元，首期只需繳付樓價10%，所有單位均提供車位，買家可獲贈全屋窗簾，發展商更會為海外買家繳付海外買家申請費(FIRB)申請費。此外，由於項目興建進度良好，預計買家可以在今年年底前收標。

事實上，Ray White過往銷售的Doncaster及其姐妹區Doncaster East的新盤項目，如大型屋苑The Seasons及奢華住宅項目Tullamore，都極受香港投資者歡迎，展銷會均出現爆場的情況，而上述兩個樓盤亦已賣出超過90%單位，因此對Doncaster有興趣人士萬勿錯過。

近年澳元持續低水，成為該國樓價升勢的動力。有分析指出，去年第四季墨爾本的房價勁升6%，而在低利率和寬鬆的借貸規定的情況下，今年1月澳洲各大首府城市的樓價繼續錄得升幅，墨爾本及悉尼更領先全國。由於需求強勁，大量買家料繼續湧入澳洲樓市，大型金融機構滙豐銀行更看好墨爾本的樓價，提高該城市1倍升幅預測，料今年將上漲10%至14%。

為保障參與人士衞生安全，大會更特別安排分時段分流措施，設立獨立一對一諮詢房間，有興趣人士可於網上提前預約。

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墨爾本 Summit Doncaster 展銷會

日期: 3月7至8日 (周六至周日)

時間：上午11時至下午7時 (周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題: 墨爾本樓價升幅領先全國-最新上車攻略

時間：下午3時

電話：2376 1088