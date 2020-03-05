【專家點評】陳蓓敏：綠城中國料受惠分拆物管業務
2020年03月05日 09:00
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縱使聯儲局去年底表態減息機會不大，但在金融刀子下，誰也要低頭面對。特朗普又贏一仗，聯儲局突然宣布減息50點子，華爾街先升後跌，因不滿聯儲局放水不足。過去周末，美國和阿富汗塔利班在卡塔爾首度簽署和平協議，結束長達18年的阿富汗戰爭。美方沒有特別賠償要求，只輕輕地要求塔利班切斷同阿爾蓋達的一切聯繫。完美地在特朗普任期內劃上戰爭結束篇，為特朗普選舉上貼上金星。雖然隨後阿富汗反口，但歷史性簽署照片是拍了，反口則是另一故事開始。七國集團財長首腦舉行電話會議，市場憧憬全球有放水行動。
預期美息向下，美元回軟，人民幣轉穩做好，內房和內銀技術走勢優。恒指徘徊於26,000點關口，需待外圍氣氛喘定，才有喘息機會。香港經濟低迷下，資金流向息高防守性的公用股。聯想集團(00992)業績後，重納升軌。
內地新症見6周低數值，市場預期中央加碼放水穩經濟，廣州發布48條措施，其中又對商服類項目有寬鬆規範。綠城中國(03900)上半年純利減少約11.88%至20.58億元人民幣。公司積極投地，以144億拿下三幅北京地皮豐富土儲。近期有意分拆物管業務，受估值重估帶動，技術走勢見強。建議候低吸納，目標價睇12.5港元，止蝕位10.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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