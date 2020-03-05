【專家點評】陳蓓敏：綠城中國料受惠分拆物管業務

縱使聯儲局去年底表態減息機會不大，但在金融刀子下，誰也要低頭面對。特朗普又贏一仗，聯儲局突然宣布減息50點子，華爾街先升後跌，因不滿聯儲局放水不足。過去周末，美國和阿富汗塔利班在卡塔爾首度簽署和平協議，結束長達18年的阿富汗戰爭。美方沒有特別賠償要求，只輕輕地要求塔利班切斷同阿爾蓋達的一切聯繫。完美地在特朗普任期內劃上戰爭結束篇，為特朗普選舉上貼上金星。雖然隨後阿富汗反口，但歷史性簽署照片是拍了，反口則是另一故事開始。七國集團財長首腦舉行電話會議，市場憧憬全球有放水行動。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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