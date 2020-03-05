【專家點評】彭偉新：安踏獲資金流入　有得炒？

港股未有跟隨美股在大幅減息半厘後急挫的走勢，繼續在26,000點邊緣繼續反覆。除了因為內地A股未有明顯下跌外，港股經過近日回調後，似乎在2月3日的低位26,145點水平附近開始回穩，尤其是恒指在上周五曾一度穿26,000點，低位見25,989點後，便即時回穩，或反映投資者認為港股的估值已相對較低下，未必會完全跟隨美股的下跌。

若果恒指能在短期內繼續企穩在26,100點以上水平的話，或能在捱過下跌浪後，逐步反彈並中線以28,000點水平作為反彈目標，尤其是近日港股的資金流開始回穩，雖然通常在收市後的競價時段仍然見機構投資者調走資金，但仍然繼續錄得正數的資金流，反映整體的沽壓正在紓緩之中。

而安踏體育是內地運動服的龍頭企業，雖然會受到疫情的打擊而影響今年上半年的整體盈利。不過，預期在較低的基數下，下半年的增長會較快，加上股價由1月高位77.65港元水平已回調接近17%，股價近日在跌至250天線水平已開始回穩及作出反彈，自股價於1月16日見頂回吐後，初期只有約1億元的資金流出，但自1月29日開始見資金流入，至3月4日為止，錄得12億元的資金流入，顯示投資者仍然看好安踏體育的整體前景。投資者可以在64元水平買入，上望100天線約72.2元，若收市價失守60元宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

－－－－－－