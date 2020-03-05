港股升勢受制26500關　手機設備及醫藥股跑贏

道指期貨回吐200點，窒礙港股升勢。恒生指數曾漲243點，高見26,465點，暫升幅收窒至百餘點。國企指數升30點，主板成交320億港元。

手機設備及醫藥股領漲，瑞聲科技升4.2%，是表現最佳藍籌；中國生物製藥及石藥集團升3.7%及3.2%緊隨其後；舜宇光學升2.6%。

大型科網股做好，騰訊升0.7%；阿里巴巴及美團點評升1.1%；小米集團升1.7%。

憧憬內地5G基建復工，相關概念股有追捧，中國通信服務升4.2%；京信通信升2.5%；長飛光纖光纜升2.6%。

其他重磅股個別發展，中國移動、中國平安及友邦保險升1.1%至1.2%撐市；滙豐控股升0.6%。工商銀行及建設銀行跌0.1%。

之前炒上的內房股回吐，華潤置地及中國海外跌1.4%及0.7%，是表現最差藍籌；碧桂園跌0.5%；融創中國跌1.6%；萬科及富力地產跌0.8%。

【09:20】金融股個別發展 ATM有追捧

美股勁彈逾4%，港股開市做好，恒生指數升126點或0.48%，報26,348點；國企指數高開23點或0.22%，報10,545點。

幾隻重磅金融股領漲，友邦保險升2.2%；中國平安升1.1%；滙豐控股升0.4%。內銀股逆市偏軟，工、中、建三大行跌0.3%至0.5%。

「ATM」三大科網股做好，騰訊升1%報398港元；阿里巴巴升1.5%報205.2元；美國點評升0.8%報100元。

創科實業去年多賺11%；股價高開2%報66.75元。

－－－－－－