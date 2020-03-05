港股格局：麥嘉嘉指長線入市時機未到　料26700點遇阻

道指周三升逾千點，不過港股跟不足升勢，恒指最多升逾200點。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，美股周三升勢未有帶動港股和A股，或與近期環球資金傾向尋找息率較高的債券和有派息能力的高息股有關，而股份則傾向炒作個別行業，例如基建、5G智能電網、內房等板塊。不過以內房為例，雖然受惠近期人民幣匯率轉強，但新冠肺炎疫情對銷售有影響，暫僅適合區間炒作。

大市方面，預期恒指在26,700點水平的10天線附近會遇阻，支持則可看26,000點。

她認為現時不是投資者長線入市時機，原因市場仍在判斷環球放水下，對各地經濟的推動有幾大。暫時A股表現較好，因市場預期政策空間較大，可以支撐股市，但在疫情持續下，未有大升空間，短期仍只是區間上落。

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