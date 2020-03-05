換機要快！傳iPhone換貨產品供應緊張　或需時4周

蘋果公司(Apple Inc.)主要代工商鴻海早前指中國工廠預計將在3月底前恢復正常營運，不過，外電報道，Apple向其零售員工作出提示，指iPhone換貨產品緊缺，明顯反映該公司受新冠肺炎疫情影響，導致其供應鏈緊張的又一個迹象。

報道引述Apple Store員工消息，公司最近向分店的技術支持人員稱，對於損壞嚴重設備的置換貨品，將會出現長達2至4周的供應緊缺，建議員工可以提出給客戶郵寄置換iPhone，並提供借用設備，以減輕延後收貨的影響。

Apple發言人沒有置評。

此外，對於鴻海的恢復正常營運時間，野村分析師Jeffrey Kvaal於周二(3日)表示，該消息表明Apple的供應鏈恢復速度超過預想，但疫情對需求的影響尚待觀察。該機構給予Apple「中性」評級，目標價295美元。

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