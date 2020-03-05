【專家點評】鄧澤堂：環球減息利好金價

新型肺炎疫情仍然嚴峻，但對油市金市的衝擊卻看似暫告一段落，市場憧憬OPEC+會議將公布進一步減產，加上連同美國聯儲局在內的多國央行均有減息行動應對疫情，市場期望原油需求可望回穩，令紐約期油靠穩，惟經濟能否復甦仍是未知之數，油價反彈力度或不會太大。相反，多國央行進行減息，帶動資金流入金市，若金價能突破每盎司1,650美元關口，後市或有機會再挑戰每盎司1,700美元水平，可留意。

大市方面，美國聯儲局在G7會議後數小時宣布緊急減息0.5厘，是2008年金融海嘯以來首次在常規議息會議外作出緊急減息的行動。但聯儲局突然減息反令市場憂慮疫情，對美國經濟的衝擊或較想像中大，加上聯儲局主席鮑威爾在緊急減息後表示，暫時未清楚疫情持續多久，亦令市場的信心有所動搖。

故此。美股繼續弱勢。然而，聯儲局減息拖累美元走勢，人民幣相對美元轉強，或對港股有一定支撐作用，預料港股短期未必跟足外圍走勢，雖或會下試，但應會在25,800點水平得到一定支持。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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