疫情嚇窒！傳高盛及摩通等大行考慮撤離倫敦中心辦公

新冠肺炎疫情急速擴散，外電報道，英國部分金融機構急推應急計劃，包括準備啟用距離倫敦和金絲雀碼頭數英里外的交易場所。

英國金融行為監管局(FCA)周三(4日)表示，將確保金融機構啟用備用計劃和測試電腦系統時，合規工作不偷工減料。

高盛發言人透露，該公司正積極測試位於倫敦南部克羅伊登(Croydon)的備用交易場所。

摩根大通則要求一些高層職員繼續在金絲雀碼頭和Embankment的主要辦公室工作。消息指該公司將把團隊分成兩部分，萬一有人因病缺席可以實現更靈活的人員調配。另市傳摩通亦正安排準備措施，以備可能將員工轉移至倫敦及其西南45英里的漢普郡貝辛斯托克(Basingstoke)的備用場所。

對於瑞銀歐洲投銀業務而言，其重要部分在倫敦經營。該公司此前指出，將禁止所有員工進行缺乏商務必要的國際旅行。從中國、南韓、意大利或伊朗往返或經過的員工，必須在回國後居家辦公或休假14天。

法國巴黎銀行的備用場所之一，是位於倫敦東部邊緣的羅姆福德(Romford)。市傳該行正監控形勢發展，但還未開始從馬裡波恩(Marylebone)總部轉移交易員。

據悉，摩根士丹利亦正在測試位於倫敦希思路機場附近備用場所的交易系統。

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