新冠肺炎：澳洲首季GDP增長料減至少0.5個百分點

受新冠肺炎疫情的嚴重打擊，澳洲財政部秘書Steven Kennedy向國會稱，疫情將拖累當地第一季度的國內生產總值(GDP)增速減少0.5個百分點，估計為去年山火產成影響的2倍以上，且相信衰退或會持續至第二季度，故認為有迫切需要推出有針對性的刺激措施。

財政部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)表示，政府正竭力保障企業及民眾就業，估計將推出規模達數十億澳元的刺激計劃。

Kennedy更指出，上述0.5個百分點的預測有可能被低估，因該估算只考慮對旅遊、教育及匯率的影響，而未有考慮其他行業。隨着事件發展，不排除影響會愈來愈大，但目前要判斷對第二季經濟的影響仍為時尚早。

另外，澳洲公布，1月出口按月及按年皆下跌3%，1月貿易順差52.1億澳元，預估順差為48億澳元。

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