新冠肺炎：分析料人行月內將調整貨幣政策工具利率

新冠病毒疫情之下，全球央行進入新一輪減息潮，隨着聯儲局緊急減息0.5厘，市場人士預期中國人民銀行(中國央行)亦將很快採取行動，主要貨幣政策工具利率3月料將走低，但力度較聯儲局溫和。

彭博訪問28位來自銀行、券商、基金和信託的交易員、分析師和經濟學家，預估中值顯示，到3月底公開市場7天期逆回購、1年期中期借貸便利(MLF)、和1年期貸款市場報價利率(LPR)都將走低，其中MLF和LPR料調降10個基點。基準利率在3月預計仍會持穩。

法國巴黎銀行中國匯率和本地市場策略主管季天鶴認為，中國存在減息的需求，但預期人行在利率方面總體操作較溫和，節奏更穩健，因其沒有聯儲局所面對的那樣大的減息壓力。如果聯儲局寬鬆力度更大，中美貨幣政策將出現顯著分歧，資本流入料有助解決之前遺留的國際收支方面的各種問題。

渣打銀行(香港)中國宏觀策略主管劉潔相信，下一個變動或在3月中下旬，公開市場操作(OMO)或中期借貸便利(MLF)利率會下調。從中期來看，內地利率或會下行，人民幣在可預見的未來都將保持穩定，甚至進一步走強。

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