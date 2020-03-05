港股格局：郭家耀料一千點波幅上落
2020年03月05日 10:29
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股近日大上大落，隔晚反彈逾1,100點，主要受環球央行連番放水，以及拜登勝出民主黨「超級星期二」總統提名初選影響。他認為，雖然美股上升有助港股做好，但升幅將不如美股，在投資者繼續抱觀望情緒下，恒指將於26,000點至27,000點上落，不易突破此區間；若新冠肺炎疫情等因素出現明朗，才有望出現突破。
至於聯儲局緊急減息0.5厘，他認為低息環境對業務穩妥的公用股有利，當中可吼電力股，因其不受經濟周期影響，以及收入穩定。至於連跌13日的滙豐控股(00005)，他對此有保留，指低息環境將令集團收入增長受壓，影響回報。
此外，減息刺激人民幣反彈，近期強勢的內房股是否可吼？他認為，在內地貨幣政策寬鬆下，市場憧憬將有針對放寬內房的政策推出，亦不排除行業將現整合，建議可吼龍湖集團(00960)。
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