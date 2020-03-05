港股格局：郭家耀料一千點波幅上落

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股近日大上大落，隔晚反彈逾1,100點，主要受環球央行連番放水，以及拜登勝出民主黨「超級星期二」總統提名初選影響。他認為，雖然美股上升有助港股做好，但升幅將不如美股，在投資者繼續抱觀望情緒下，恒指將於26,000點至27,000點上落，不易突破此區間；若新冠肺炎疫情等因素出現明朗，才有望出現突破。

－－－－－－