港股格局：許繹彬料可重返27000點水平

港股近期比美股強勢。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，上周歐洲乃至全球確診個案不斷攀升，使美股「不倒傳說」落幕，但港股走勢較平穩，料可重返27,000水平。

他認為，港股表現比想像中強勁，一度曾下試26,000水平，對比上周高低位只跌1,400點，所以港股指數終能高過道指的現象；他對此現象覺得並不稀奇，因為眾所周知，道指及納指在特朗普上場後，維持「有升無跌」及「大漲小回」的格局，調整屬正常現象。加上今年是大選年，財技高手特朗普又怎會讓美股下跌連任。但美國經濟倒退的現象，毫無疑問，應該會出現；道指會否重返23,000的起步位，相信短期較難出現。

而港股仍比想像中強，主因是大成交仍在支撐大市，由於大市調整節奏，很有秩序，迄今仍未見所謂很強的「斬倉盤」或「止蝕盤」湧現，所以市底仍屬健康，加上市場仍憧憬國家會出台救市政策，因此等待美股企穏，恒指可望重返27,000的水平。

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