【專家樓評】林浩文：港樓非全球最貴　而係呢個國家...

今日和大家講一個較為離地的題目，其實萊坊已經連續14年出版《財富報告》，報告讓大家了解富豪的生活態度、投資取態，以至房地產市場的走勢。

首先跟大家分享報告的一些有趣的結果。在2019年，全球最多富豪的市場是美國，內地則排名第二。隨着亞洲的富豪人數增加，我們估計到2024年，亞太區已經成為全球第二的財富中心。在10年前，中國和印度成為財富增長動力。但到近年，菲律賓、越南、成為了亞太區的新增動力，因此我們看到亞太區的增長潛力。

另外，大家都十分關心全球豪宅走勢，2019年，歐洲的法蘭克福表現最強勁，其豪宅的年度升幅高達10%，在亞洲區表現較好的地區，包括了台北、首爾、馬尼拉。此外，我們亦有看過以100萬美元可以買到的面積，大家最關心，全球最貴的豪宅是歐洲的摩納哥，以100萬美元的購買力僅可以買到160至170方呎的豪宅，香港排名第二貴，100萬美元可購買220方呎，倫敦排名第三。受社會運動、疫情的影響，估計今年香港的豪宅會有10%的跌幅，但我們預計在未來2至3年香港的豪宅樓價依然高企。

報告亦同時推出了一個萊坊奢侈品投資指數，可以叫做另類投資，手袋、郵票、藝術品、古董，汽車，大家未必一定估到，新加入指數的收藏級手袋在奢侈品投資指數中名列榜首，截至2019年第四季的12個月，其價值增加13%，取締了威士忌的首位。然而，當我們查看10年內的結果時，情況就不同了。罕有的威士忌繼續位居榜首，升幅達564%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

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