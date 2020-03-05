新冠肺炎：渣打料聯儲局3月及4月會議均會減息
2020年03月05日 10:53
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渣打銀行指出，美國聯儲局於3月3日將利率下調半厘，使該行和市場感到驚訝，聯邦基金的目標範圍下調至1至1.25厘。現在市場在爭論，聯儲局是否會在3月中旬的會議再減息0.5還是0.25厘。該行則預期3月會議會再減0.25厘；4月底會議會再下調0.25厘，這將使聯邦基金的目標範圍在第一季度末達到0.75至1厘，在第二季度末達到0.5至0.75厘。
該行認為，聯儲局的模型告訴決策者，若然必須要放鬆貨幣政策，應該盡快去做，只是市場低估了聯儲局這份想法。該行補充，如果在接下來的兩周內數據嚴重惡化或新冠肺炎疫情個案急劇上升，該行不排除3月中旬的聯儲局會議會再減息半厘的可能性。
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