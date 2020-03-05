【大行報告】疫情影響 標普料歐元區今年GDP僅增0.5%
2020年03月05日 10:57
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國際評級機構標普發表報告指出，受新冠肺炎疫情影響，預期今年歐元區國內生產總值(GDP)增長0.5%，而此前預測增長1%。另料英國GDP增長0.8%。
標普稱，雖然預計明年歐元區的增長將有所回升，但目前預測的2021年底的GDP水平略低於之前的基本情形。整個歐洲的內需也在開始減弱，而不僅是在意大利，而外部需求低迷及供應鏈瓶頸成為歐元區經濟增長的主要障礙。
該機構預期，為應對增長放緩、價格壓力減弱和金融市場條件緊縮的情況，歐洲央行將於本月將存款利率下調0.1厘，甚至可能放鬆存款利率分層制度，以減輕更多負利率對銀行息差的影響。而英倫銀行可能與歐洲央行和美國聯儲局保持一致。
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