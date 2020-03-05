【專家點評】楊俊文：減息與量寬有咩分別？

美聯儲突然減息0.5%，以支持全球特別是美國的經濟，目前的息率是1%至1.25%。利率期貨更顯示在短期內會再減0.25%，年底的目標是0%，今年餘下時間很可能會不斷減息。如果美息跌到零或接近零，而日本及德國一早已是負數，屆時歐元區，日圓和美元都是負值或零，意味各國央行將會是無息可再減，手頭彈藥只剩下量化寬鬆。

其實減息和量寬兩者似乎很相似，但其實效果不盡相同。減息是企業可以減少借貸成本，供樓可以減低供樓利息，或是息差交易借貸成本都會下降，總而言之所有借貸人要付的利息都少了，直接受益的是做生意的實體經濟，借錢投資的投資者及資產持有人如樓市人士等等。

量化寬鬆即直接印錢投入債券，股票和其他資產市場，主要效果是直接帶動資產價格上升或至平穩，同時也會拉低債市息率，直接受益的是投資者，如日本央行就是買入不少ETF去量寬。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－