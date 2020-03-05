【專家點評】大華繼顯：3月內地減息預期上升

另一方面，受惠美聯儲減息，人民幣及港元滙價走強，其中離岸人民幣兌美元突破6.94關口，創1個月新高。內地傳媒報道，隨着環球央行宣布降息，加上人民幣滙價回穩，有利中國實施更加靈活適度貨幣調控，言論帶有更趨寬鬆意味，暗示人民銀行有望透過降低逆回購操作利率或下調利率等貨幣政策，以緩解企業的融資成本以及釋放充裕流動性。於幣策寬鬆的憧憬下，內房、傳統基建及新基建(5G、物聯網)等率先受惠板塊值得留意。

由於較受商界支持的前副總統拜登於民主黨總統競選提名初選中報捷，加上美國2月份經濟數據理想，市場稍為減輕經濟急速衰退的緊張情緒，刺激昨晚美股三大指數全綫上揚。港股短線反彈料受制於10天平均線26,700點水平。

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