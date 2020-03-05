【專家點評】大華繼顯：3月內地減息預期上升
2020年03月05日 11:12
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大華繼顯發表的研究告指出，美國聯儲局突發性宣布降息，利率期貨顯示，市場預期聯儲局近60%機率於4月的議息會中再減息0.25厘。利率受經濟前景不明影響突降，將影響本地銀行股的淨利息差以及盈利展望，令恒生銀行(00011)、中銀香港(02388)上日領跌大市。
另一方面，受惠美聯儲減息，人民幣及港元滙價走強，其中離岸人民幣兌美元突破6.94關口，創1個月新高。內地傳媒報道，隨着環球央行宣布降息，加上人民幣滙價回穩，有利中國實施更加靈活適度貨幣調控，言論帶有更趨寬鬆意味，暗示人民銀行有望透過降低逆回購操作利率或下調利率等貨幣政策，以緩解企業的融資成本以及釋放充裕流動性。於幣策寬鬆的憧憬下，內房、傳統基建及新基建(5G、物聯網)等率先受惠板塊值得留意。
由於較受商界支持的前副總統拜登於民主黨總統競選提名初選中報捷，加上美國2月份經濟數據理想，市場稍為減輕經濟急速衰退的緊張情緒，刺激昨晚美股三大指數全綫上揚。港股短線反彈料受制於10天平均線26,700點水平。
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