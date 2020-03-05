新冠肺炎：供需罕見齊受創　撐經濟措施壓力增

新冠病毒疫情衝擊全球，將令經濟在未來幾個月低位運行，供需罕有出現齊齊受創的現場。

外媒報道指出，由於大量工廠繼續停工、工人未上班，疫情正在影響產品的生產能力。隨着中國的產品生產暫停，全球各地需要這些原材料來生產商品的企業亦同步受挫，供應方面出現中斷。

雖然上述供應鏈中斷料屬短期影響，一旦疫情得到控制將會很容易扭轉。但由於疫情已蔓延多國，全球消費者不願外出消費，企業讓員工在家辦公，部分更停止招聘或投資，從而加劇對支出的打擊，造成需求亦減少的狀況。

就此，哈佛大學教授Kenneth Rogoff表示，不能排除出現像1970年代那樣供應短缺引發滯脹的可能性。對於央行和政府來說，關鍵在於提供經濟支撐措施的壓力可能會更大。

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