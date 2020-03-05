大件事！南韓考慮全面禁止口罩出口　研擴大周末產能

新冠肺炎疫情持續擴散，重災區之一的南韓亦出現一罩難求的情況，南韓傳媒報道，政府再出台新政策，包括擴大發售量、臨時限購、鼓勵企業周末增產，以及考慮全面禁止口罩出口等。

據悉，南韓政府決定進一步擴大通過藥房、郵局和農協超市等公共渠道銷售的口罩量，佔比由目前總產量的50%，擴大至80%。同時，政府探討全面禁止口罩出口的方案。目前，南韓允許產量的10%用於出口。

為解決口罩供不應求的問題，南韓政府決定採取臨時限購措施，每人每周最多可購買兩個口罩，並將通過醫藥品安全使用服務系統等防止重複購買。

另外，目前該國的口罩每日產量可達1,000萬個以上，然而周末因假期影響而削半。政府決定推進發放補貼計劃，以擴大周末的產量。

南韓中央防疫對策本部周四(5日)公布，該國周三(4日)單日新增438宗新冠肺炎確診病例，累計5766人染疫，36人死亡。

疫情嚴重下，民眾連日四出搶購口罩，高陽市、義正市和永仁市的超市外，周三深夜起有逾百人通宵排隊買口罩，在一山市的超市外一度有700人排隊，當地氣溫僅得攝氏零下5度左右，有人排6小時只買到一盒口罩。總理丁世均周四隨即表示政府將繼續「原則上」禁止口罩出口，並公平地分配口罩予公眾。

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