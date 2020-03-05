新冠肺炎：高盛料日本五大車廠將損失共123億港元

外媒引述高盛表示，新冠病毒疫情影響汽車產量和需求，全球汽車製造商2020年總銷量將萎縮3.5%，將使日本五大汽車製造商(豐田、日產、本田、三菱和萬事得)損失共1,700億日圓(約123億港元)利潤。

高盛分析，即使工廠復工，但勞工短缺和零組件供應方面的問題，全面恢復產能還需要一段時間。上述五大日本汽車製造商今年首四個月的汽車產量相比高盛先前的預期，將合計減少58萬輛，其中豐田產量料達原先預期的94%，日產達到47%，本田將僅達到16%。

內地第四大汽車生產基地湖北因為新冠疫情而停止運營，影響波及全球汽車行業。雖然

可以在其他地方組裝車輛，但仍需要來自中國的零組件。

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