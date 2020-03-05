港元拆息︰1個月期續降至1.28厘
2020年03月05日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.7厘，連跌4日；1星期失守1厘，報0.83厘；與樓按相關的1個月降至1.28厘，呈7連跌；3個月降至1.52厘。
5/3/2020
隔夜 0.70679厘
1星期 0.83119厘
2星期 0.93673厘
1個月 1.28625厘
2個月 1.41357厘
3個月 1.52071厘
6個月 1.72982厘
12個月 1.88006厘
4/3/2020
隔夜 0.87714厘
1星期 1.05143厘
2星期 1.14643厘
1個月 1.40429厘
2個月 1.51893厘
3個月 1.60613厘
6個月 1.77268厘
12個月 1.90214厘
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