【係就快手】台灣擬修例堵「假投資、真移民」

外媒報道，去年香港社會動盪影響下，香港資金大舉外流，2019年全年赴台灣的投資額創史上新高。為防堵「假投資、真移民」，台灣投審會已在研議調整審查基準，確保資金導入實體經濟。

報道引述當地投審會數據顯示，2018年港資赴台投資申請達874宗，投資額為3.46億美元；2019年全年投資1,553宗，大幅增長77%，投資額6.47億美元，增長87%。投資方案以批發零售及小額投資佔最大宗。

據台灣規定，港澳居民在台投資600萬新台幣(約156萬港元)以上，經當地部門審查通過者，可申請赴台居留證，連續居住滿1年可入籍。在去年香港的社會動盪下，港人赴台居留和定居人數持續增加，2019年人數達7,332人，較2018年增加2,094人。

為避免港資赴台設假公司，防堵「假投資、真移民」，當局已研議調整審查基準，增加投資條件，如創造就業人數、營運實績等，確保讓資金進入當地實體經濟活動中。

相較外商在台投資1,500萬新台幣開設公司，並提供5位當地人士工作機會滿3年，才能取得台灣居留證，港澳商在台投資條件似乎相對寬鬆。當地部門指，最初出發點是希望吸引港澳商赴台投資經濟；但近年注意到有香港資金流入房地產市場，而在當地設立的公司並未實際運作，故將會加快研議調整相關規定。

事實上，鑑於台灣的移民入門相對低，語言和生活習慣都較相近，近年成為港人移民的熱門地點。既然如今台灣擬收緊相關規定，有興趣移民台灣的港人，亦要把握時間，在落閘前加緊進程。

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