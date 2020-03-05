九龍倉置業全年少賺78%　酒店收入挫17%

集團基礎淨盈利減少3%至97.91億元，相當於每股3.23元。在香港經濟低迷的情況下，下半年的疲弱抵銷上半年的增長。投資物業基礎淨盈利減少3%至94.55億元，佔集團整體97%。

集團收入減少3%至160.43億元，營業盈利則持平於127.11億元。投資物業收入及營業盈利均下跌，分別為142.79億及125.01億元。

酒店受社會事件痛擊，收入下跌17%至15.07億元，營業盈利下挫76%至6,100萬元。位於海港城內的3間馬哥孛羅酒店及會所的營業盈利倒退47%，而The Murray在下半年面對困難的經營環境和土地及樓宇折舊則仍然虧蝕。

期內，海港城的總收入(包括酒店)及營業盈利均下跌2%，分別為115.77億及94.47億元。租戶銷售額挫23%。

時代廣場整體收入下降3%，至27.61億元，營業盈利跌2%，至24.23億元。商場租戶的全年銷售額下跌19%，收入減少4%至20.2億元，營業盈利跌3%至17.74億元。

發展物業收入減少57%至3,800萬元，同時錄得營業盈利1.31億元，因為就蘇州時代上城的成本作出調整。

公司展望，新冠肺炎疫情爆發將會是今明兩季的全球焦點所在。目前難以推測病毒的遺害及對經濟和社會復甦造成的損害。本地社會政治事件和中美關係持續緊張亦是影響香港盛衰的關鍵因素。零售和酒店業預計難以幸免受上述威脅所拖累。隨着今年經濟放緩，寫字樓的出租率和租金水平亦將承受更大壓力。

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