惠譽：香港銀行淨息差收窄壓力增　收入添障礙

國際評級機構惠譽發表報告稱，美國聯儲局的減息舉動不論緊迫性或幅度，均超出市場預期，加上未來數月美國仍可能進一步減息，今年香港銀行淨息差收窄壓力大於預期，勢對港銀收入增添障礙。

根據聯繫匯率制度，港元利率與美息趨向同步，惠譽認為，將影響香港銀行的收入增幅，預期港銀的財務狀況會持續受壓，故對香港銀行業前景持負面看法，惟認為有足夠資本和流動資金緩衝。

惠譽預計，香港銀行不會即時跟進美國調低最優惠貸款利率，因為港元儲蓄存款利率已接近零水平。滙豐銀行亦表示，其最優惠利率將維持於5厘不變。

事實上，即使在信貸下行周期，包括2003年「沙士」及2008年全球金融危機期間，香港的最優惠貸款利率於歷史上亦未曾低過5厘。而香港大型銀行為市場定價主導者，相較最優惠利率的貸款，通常持有更多基於利率的負債，即儲蓄存款。

不過，惠譽認為，港元拆息將承受壓力，加上客戶對貸款需要下跌，短期內令港銀整體淨息差進一步添壓。惠譽評級的香港銀行大部分是淨貸款者。截至2019年12月底，香港存款中有37%以美元計價。

在香港及中國缺乏強勁經濟反彈情況下，惠譽預計香港銀行手續費收入難錄強勁的反彈，並預期信貸損失可能會增加。

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