【高盛推介】資金繼續留意阿里好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(4日)跌約0.5%。周四(5日)早段則反彈升約1.5%。有券商指目前雖仍存在不明朗因素，但其主要業務線正逐步復甦。該行維持對阿里的「跑贏行業」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約880萬元資金流入，為當日第二多資金流入的個股相關資產。此外，周三牛證亦獲資金繼續部署，錄得約300萬元資金流入。

阿里牛證53378，收回價194.18元，行使價192.18元，換股比率100，槓桿比率14.5倍。牛證53593，收回價192.18元，行使價190.18元，換股比率100，槓桿比率12.2倍，低街貨、相近收回價牛證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－