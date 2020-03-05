美股連跌帶挈！淡友7日獲利逾500億美元

新冠病毒持續，美股早前連日下挫。外媒引述金融分析公司S3 Partners數據，近日美股淡倉增加，淡友7個交易日獲利超過500億美元。

在2月24日至3月3日，美股標普500指數連跌7日，累積下瀉超過10%。期內，沽空規模增加了近150億美元，使美國國內股票沽空規模達到了8,480億美元。S3在周三(4日)發布的報告稱，按市值計算，這些淡友獲利513億美元(約4,001億港元)。

S3表示，自2月24日以來獲利最多的沽空對象是特斯拉(Tesla)，並稱「這是淡友非常熟悉的名字」。隨着該公司股價下跌17%，押注特斯拉將下跌的投資者在7天裏獲利11億美元，彌補了年初至今90億美元虧損中的一部分。按百分比計算，天然氣生產商Tellurian Inc.是淡友最大的贏家，該股暴跌76%，為淡友帶來1.11倍回報。

S3預料，如果美股上漲走勢再持續數天，很多股票將會出現補倉，近期146億美元的沽空中有大部分可能持續時間不長，但如果及時獲利回吐則將有利可圖。

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