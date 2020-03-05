【瑞通推介】滙豐技術仍極度超賣

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局突減息半厘後，市場觀望各國央行進一步救市措施，加上美國總統選舉民主黨初選由溫和派的前副總統拜登選情告捷，帶動美股隔晚顯著做好，道指收報27,090點，漲1,173點或4.5%。

恒指周三(4日)收報26,222點，跌62點或0.2%，低位守26,000點，但14日RSI續徘徊在30樓下的超賣水平。周四(5日)早段回升，重返26,600點之上。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾3,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

美國減息，滙豐宣布維持最優惠利率(P)5厘不變，港元拆息全綫向下，投資者憂慮銀行息差收窄而影響盈利，加上憂慮經濟下行衝擊銀行業，板塊昨日沽壓沉重。滙豐控股周三曾低見50.8元，再創2016年8月以來低位，收報51.35元，跌2.2%，成交增至逾40億元，成為當日第二大成交股份。滙豐控股由2月中旬的近60元高位反覆回落，迄今累跌超過14%，9日RSI跌至14處極度超賣水平，但股息率升至7.7厘。周四早段略有反彈，漸逼近52元水平。周三分別有494萬和158萬元淨流入其好倉和淡倉。

市場對內地減息預期增加，配合人民幣轉強、多地有鬆綁房貸政策消息，帶動內房股獲追捧。融創中國周三飆4.3%至46.45元，盤中升抵47元，創近兩個月高。周四早段略回，受制47元。若短線再向上，視1月頂位49.55元為阻力。該股周三錄2.35億元北水淨流入。輪證資金流方面，周三有約630萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有148萬元淨流入。

阿里巴巴周三略回，一度下試200元關口支持，收市重返202元，跌0.49%報202.2元。周四早段回升逾1%，重越205元。周三有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有161萬元淨流出。

息口敏感的本地地產股傳統上可受惠減息，不過疫情令經濟和樓市前景轉差，增加板塊表現的不確定性。長實集團周三窄幅上落，盤中曾低見47.9元創52周低，收報48.15元，微跌0.1%。股份連跌4日，14日RSI於30以下徘徊。該股周四早段稍反彈，上試49元。周三有約120萬元淨流入其好倉。

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