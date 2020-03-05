【高盛推介】騰訊發力 輪證部署
2020年03月05日 13:13
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(4日)收市持平，周四(5日)早段則跟隨大市上升並升穿400港元關口。
內地手機品牌夥騰訊，推出首款5G遊戲旗艦手機「黑鯊3」，並分為兩個版本，售價為3,499及4,699元人民幣。預料將於本月17日在內地上市。
觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約960萬元資金流入。此外，周三牛證亦獲資金轉向部署，錄得約570萬元資金流入。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約4個月的騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年6月29日到期，實際槓桿8.7倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約4個月的騰訊沽證(18519)，行使價359.8元，2020年6月22日到期，實際槓桿9.9倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊證(52676)，收回價411.41元，行使價413.91元，換股比率100，槓桿比率27.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
此外可留意收回價稍遠一點的騰訊熊證(52062)，收回價415.01元，行使價417.51元，換股比率100，槓桿比率21.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
相反，投資者如看好及部署認購證，須避免選擇太短期的價外證，因為對沖值低，容易受波幅變化影響。因意可留意中年期的產品，例如騰訊購證(21489)，行使價424.08元，2020年6月26日到期，實際槓桿10.4倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段亦可留意騰訊牛證(66238)，收回價384.18元，行使價381.68元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，相近收回價牛證中槓桿較高。
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