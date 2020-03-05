廣州市紓困措施撤回又重推 鬆綁限購已被刪除

自2月起中國多個省市推出寬鬆政策。廣州市政府周二(3日)推出48項紓困措施，但市政府在一日內便將官網上的通知，共48條措施全部撤下。有關文件於昨晚已再次在官網上發布，惟有關鬆綁限購等措施經已被刪除。至於最新發布的政策解讀並未有作解釋。

據周二公布之版本，廣州市政府對商舖、酒店公寓、商業類經營場所等房產不再限定銷售和轉讓對象，令廣州成為首個鬆綁限購的一線城市。惟有關措施已經被刪除。

早前有內媒向廣州市政府查詢，並引述對方回應指，文件之所以撤下，是因為文件中關於商服類項目相關條例細節會有所調整，其他條例未變。

事實上，早前河南省駐馬店市發布首套房公積金貸款最低首期比例下調至兩成等若干新政。惟河南省有關部門約談駐馬店市政府主要負責人，要求該市堅持「房住不炒」。此番約談後，駐馬店官網撤下有關政策文件。

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