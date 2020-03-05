新冠肺炎：聯合國料停工導致全球產出下降3900億元

聯合國貿易和發展組織發布《2019冠狀病毒疫情對全球貿易的影響》的報告表示，疫情勢必將對全球價值鏈和供應鏈產生影響。

過去20年中國已成為全球經濟的關鍵，報告提到，目前全球製造業中間產品貿易中約有20%來自中國。2月份中國製造業採購經理人指數(PMI)大降，意味着年度產量將減少2%，這是新型冠狀病毒疫情傳播造成的直接後果。

報告指出，中國產出收縮2%對全球經濟產生了連鎖反應，迄今已導致各國產出估計下降約500億美元(約3,900億港元)。報告強調，中國製造對許多全球價值鏈至關重要，尤其表現在精密儀器、機械、汽車和通信設備方面。即使新冠病毒疫情爆發主要局限在中國境內，但中國供應商對世界各地的許多公司至關重要這一事實，意味着中國出現的任何生產中斷也會影響到歐洲、美國及東亞的區域價值鏈。

報告表示，中國中間輸入品供應的減少會影響生產能力，進而影響任何特定國家的出口，這取決於該國工業對中國供應商的依賴程度。例如，一些歐洲汽車製造商可能面臨關鍵零部件短缺的問題。日本的公司可能會發現難以獲得組裝數碼相機所需的零件。總體而言，受影響最大的經濟體將是歐盟(機械、汽車和化工)、美國(機械、汽車和精密儀器)、日本(機械和汽車)、南韓(機械和通信設備)、台灣(通信設備和辦公機器)以及越南(通信設備)。

儘管疫情對中國產能的影響仍存在不確定性，但報告指最新統計數據顯示，中國的產能將大幅下滑。疫情對全球價值鏈的全面影響將在未來幾個月變得更加清晰。疫情對全球影響的評估可能會發生變化，這取決於對病毒的遏制和供應來源的變化。

報告旨在確定最容易受到中國國際貿易出口中斷影響的經濟部門和國家，該分析基於聯合國統計司涵蓋約200個國家和13個製造業部門的貿易數據。

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