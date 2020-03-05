人民幣企6.93水平 專家話下一個關鍵位係...

美匯指數低位反彈，加上人民幣中間價弱於市場預期，今日(5日)在岸人民幣(CNY)表現偏軟，最新報6.9348兌每美元，按日跌17點子，離岸人民幣(CNH)則報6.9339，每百港元兌88.8元人民幣。

華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，美國緊急減息後，中美息差擴大預期為人民幣帶來支持。隨着內地疫情持續受控，市場將繼續聚焦全球疫情發展，預料人民幣走勢將由美元因素主導，下一個關鍵水平為6.9。

李表示，由於全球多家央行相繼減息，市場關注中國人民銀行是否跟隨步伐，但相信即使減息，幅度亦不會太大，對人民幣影響有限。

澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh認為，當前內地經濟活動受新冠肺炎疫情嚴重影響，人行未必樂見人民幣升值太多，觀乎疫情剛開始時，亦未刻意阻攔人民幣跌勢，顯然與貿易戰期間的情況不同，意味未來或容許人民幣轉弱。

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