新冠肺炎：巴菲特也追捧的投資大師　點睇當前投資部署？

橡樹資本(Oaktree Capital)投資大師--Howard Marks於3月3日發表一份投資者備忘錄。他的投資備忘錄一直受到資本市場重視，就連美國股神巴菲特也視其投資備忘錄為必看之物，而其對上一次發表以《Nobody Knows》(《沒有人知道》)為題的投資備忘錄，已是上一次金融危機--2008年9月19日。現將此題為《Nobody Knows II》(《沒有人知道》之二)的報告譯本節錄如下：

「在過去的周末中，我在動盪的7天校正後寫了大部分備忘錄。和往常一樣，我的真正目標是建議如何考慮發展，而不是說「買」或「賣」。我上次發表這備忘錄的題目《Nobody Knows》的時間是在2008年9月19日，即雷曼兄弟公司申請破產後的第二天。當然，目前是再發用此備忘錄題目的合適時間。

在過去幾周中，我多次被問及對新冠肺炎疫情及其對市場影響的看法。沒有人知道太多，因為這是它的首次出現。沒有人知道病毒如何在人與人之間以及社區與社區之間傳播？影響多少人？會消退嗎？感染情況和死亡率如何？須採取甚麼對策？對經濟會有甚麼影響？市場將如何反應？我想強調的是，以上討論的目的不是給出答案或顯得完整或權威。如果這些事情目前尚不為人所知和不可知，那麼顯然沒有關於病毒影響的可靠陳述。

【經濟影響】

在疾病的早期，由於中國工廠關閉，經濟出現了嚴重收縮，亞洲零售支出的下降，減少往返亞洲的旅行，以及關閉世界供應鏈的重要組成部分的重要影響。供應鏈效應尤其重要。中國小零件的不可用會削弱大型設備的生產。除非有其他來源，否則只需要一個。搬遷貨源將是一個挑戰：這將需要時間，並且無法保證新的地點不會被該疾病所吞噬。

最近，這種影響已經轉移到了亞洲以外的地區，接近了美國，在非亞洲的影響範圍也在擴大，雀巢公司要求超過29萬名員工暫停國際商務旅行，直到3月15日。幾家美國航空公司正在取消飛往中國的航班，並免除前往其他受影響目的地的旅客的變更費。美國服裝和鞋類公司面臨供應鏈延遲，這可能導致春季商品短缺。直到4月1日，集裝箱船營運商已經取消了在洛杉磯港的40條航行，其中大部分是來自中國的船隻。

造成經濟影響的原因是可以理解的，但是與大多數經濟現象相比，它們的集體影響無法量化。標普全球預測，第一季度美國經濟將從2019年第四季度的2.1%放緩至1%的年增長率，其中半個百分點歸因於新冠肺炎疫情。從全年來看，這種影響是溫和的，與增長相比減少了1/10或2/10。

消費者對經濟惡化預期升溫。自2月24日以來，Morning Consult的消費者期望指數(ICE)下降了2.5點，目前為112.9。政策制訂者擔心的是，消費者未來預期的下滑將成為一種自我實現的預言。隨着愈來愈多的消費者預期經濟在未來幾個月內萎縮，他們更有可能延遲非必需品的購買，進而壓低美國的總需求。

【投資者反應】

市場在2月20至28日的7個交易日中的下跌無疑代表了非常強烈的負面反應，市場崩盤確實是歷史性的，自1896年以來，它發生的可能性約為0.1%。下跌速度和俗稱「恐慌指數」的VIX指數是有記錄以來最快的；10年期國債孳息率處於歷史最低水平，這些事件已經是過去25年中最嚴重的。

毫無疑問，新冠疫情是一個主要問題，或者到目前為止反應很嚴重。真正重要的是價格變化是否與基本面惡化成正比。對於大多數人來說，簡單的話是：(a)這種疾病很危險；(b)它將對業務產生負面影響；(c)迄今為止已經引起了重大反響；以及(d)我們有無法知道下降的幅度，所以(e)我們應該賣出以避免進一步的屠殺。但是，上述所有方法都不意味着「沽售」一定是正確的做法。

所有這些陳述都反映出一種悲觀主義。但是，無法判斷悲觀情緒是適當的，不足的還是過度的。有人正在將新冠疫情及其市場反應與911事件進行比較，但911事件只是一天的事件，因此沒有理由考慮為這種情況選擇合適的模型。

可以說，迄今為止的大屠殺是不分青紅皂白的，亞馬遜和谷歌的股價下降幅度與整體市場一致，但可以肯定的是，由於它們不依賴客戶的來訪，因此可以預期從而比大多數人更能抵抗病毒的侵害。以電子訂單和送貨上門為特色的亞馬遜實際上可以在當前形勢下找到優勢。

不僅股票在上周受到打擊，黃金也受到打擊。由於黃金本應是錯位時期的最終保護來源，所以我無法想像在市場調整中它應該對股票表示同情的任何原因。

為了安全起見，人們紛紛蜂擁至10年期美國國債，抬高價格並將其孳息率降至1.1厘。如果考慮一下，這與我在報告中抱怨的負利率沒有太大區別。10月，除了極度恐懼的表現之外，還有甚麼能保證未來10年每年能獲得1.1厘的回報呢？

大多數投資者似乎以一種非常簡單的關係來思考：壞消息→價格下跌。但是我過去曾說過，這個故事還有更多，真正的過程是：壞消息+心理下降→價格下降。

【貨幣和財政政策】

好消息是，許多市場參與者都指望着世界各國的央行和國庫券來幫助我們擺脫任何經濟放緩的局面。市場參與者似乎認為(a)減息和其他刺激措施永遠是一件好事，並且(b)他們會奏效。但是，鑑於這種疾病的經濟影響是不可知的，投資者如何對聯儲局(以及其他中央銀行和國庫券)的抵抗能力持樂觀態度？我們必須謹記聯儲局「彈藥」存在限制，當利率較低時，央行沒有太多減息能力以刺激經濟。

正常的減息計劃大約涵蓋500個基點，可以當前的短期利率看，顯然不存在這空間。因此，我們知道的一件事是，聯儲局沒有採取正常的減息機制的空間。此外，我們必須懷疑是否需要使用聯儲局減息來應對？當病毒對經濟的影響減弱，再減息以應付任何衰退的空間有限，那聯儲局將做甚麼？

2009年，為應對全球金融危機，聯儲局首次將短期利率降至零。除了減息外，聯儲局還可以通過購買政府債券進行量化寬鬆，從而將流動性注入經濟。但是，我們不知道擴大美聯儲資產負債表的長期影響。最後，我們遠離美聯儲，可以考慮財政政策(即增加赤字支出)，但這將使我們的國債增加更多。

通常，在經濟疲軟時會採用財政和貨幣刺激措施。現在，我們的利率幾乎為零。繁榮時期的利率和數萬億美元的赤字。沒有人希望經濟衰退，但先行耗盡我們的彈藥可能並不明智。

聯儲局或政府打擊新冠病毒影響的工具非常有限。因此，我認為在此關頭對他們的能力保持高度樂觀是不可取的。

【該怎麼辦？】

這些天來，人們一直在問我是否是時候購買。我的回答更加細微：可能是時候買了。沒有可以確定的獨特購買時間。今天我們唯一可以確定的是，例如，股價絕對值比兩周前要低得多。

未來幾天，幾周和幾個月，庫存會下降嗎？這是個錯誤的問題，主要是因為它完全無法回答。我認為我們所知道的是，冠狀病毒並不是1918年西班牙流感大流行的重演。因此，尤其是在我們對新冠病毒有了更多了解並開發了疫苗之後，在我看來，不太可能從根本上永久性地改變我們所知道的生活，使未來的世界變得不可識別，並削弱業務或評估價值這是不可能的。

美國股市從高位下跌約13%。下降幅度很大。相比2月19日的今天，今天美國的商業世界及其未來將產生的現金流量要比現在少13%。我認為兩周前股市被高估了。在大跌市前，標準普爾500指數的市盈率大約為19倍，比第二次世界大戰後的平均水平高出約20%。因此，在下降13%之後，不得不說市盈率非常接近公平(除非該年度的收入與之前的預期相差很大)。

買、賣還是持有？我認為可以買些東西，因為東西比較便宜。但是，鑑於我們不知道未來的負面事件有多大，因此沒有合理的理由花掉所有現金。我要做的是弄清楚您想在達到最低點時(無論何時達到)要投入多少，並在今天花費一部分。股票可能會轉而向北走，您會很高興買到一些股票。否則它們可能會繼續下跌，在這種情況下，您尚有餘錢以備入市，但是沒有人能告訴你這是購買的時候，因沒人知道。

2020年3月3日

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