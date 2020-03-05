各界促撤辣：資深投資者指是救經濟而非救樓價

資深投資者蔡志忠認為，新冠肺炎疫情雖然在中國開始受控，但全球蔓延情況開始出現，導致各國政府着手部署應付經濟下行，其中美國聯儲局更重手減息半厘，反映預測未來經濟走勢嚴峻。

不過他表示，每個地方的情況也不同，如香港利率本身已處於非常低的水平，故未有跟隨減息步伐。

蔡認為，香港未有跟隨美國減息，政府更應撤銷樓市辣招去刺激經濟，強調「撤辣是救經濟，而非救樓價」。他解釋，目前香港普遍市民不是不肯消費，而是不敢消費，因為疫情嚴峻，市民盡量避免外出聚集，本地消費力因而受損，各個行業的生意也面臨重大壓力，甚至出現倒閉風險。若政府及早撤辣，可讓中小型企業沽出物業，增加資金流動性，以應對經營困難。

他又表示，樓市撤辣不應被視為托市招數，因為目前整體經濟已進入下行周期，即使撤辣，樓價一樣會跌；若不撤辣，樓市會出現「乾跌」情況，即成交量極少，但樓價大幅下跌。他預期一旦撤銷樓市辣招，成交量將會大幅上升，樓價跌勢將會放緩。

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