致富智庫：27歲擁有6間屋　他怎成為百萬富翁？

要成為百萬富翁不是容易的事，但所謂「有志者，事竟成。」在美國，就有年僅27歲的年輕人，擁有6間屋，真正成為白手興家的百萬富翁！他的故事是如何的呢？

今年27歲的Todd Baldwin，於單親家庭長大，自小看到母親辛勞地打4份工，來養活3個孩子，一直為錢的問題而擔心。因此，他發誓長大後不能再捱窮，結果年紀輕輕就成為擁有6棟樓。

他在接受美國媒體訪問時指出，12歲就開始打工，第一份工是時薪3美元，負責鏟動物糞便。當他拿到合共6美元的硬幣時，感覺是從未見過那麼多錢，由這一刻起，就立志要賺大錢。

之後他成家，與妻子一起投資房地產，使他在25歲時，就達到了淨資產超過100萬美元的目標，現時每年收入61.5萬美元，主要來自6個物業收租，同時亦從事商業保險銷售工作。在付清所有經常開支後，實際所得約30.5萬美元，而妻子的工作收入亦有6位數美元，幾乎全部儲起來。

回看他與妻子23歲時，於西雅圖買了第一間屋，原因是他們認為租屋很貴，倒不如買下，將多餘的臥室出租以抵銷成本。9個月後，他們買了第2間屋，之後就如「滾雪球」一樣，現在共有6間屋，總值440萬美元，扣除310萬美元按揭後，淨資產達130萬美元。

在租屋策略上，他不是將整間屋租給單一租戶，而是「分租」給不同租客。他現時的目標是希望35歲時，淨資產達到1,000萬美元。

為了達成目標，他們夫婦二人生活十分節儉，只睡一小個房間、開的福特車是2009年、戴的是12美元的橡膠結婚戒指、幾乎不會到戲院睇電影、去超市買東西、每月食物開支不超過25美元，主因是他的職業可享用免費餐點。結果他把80%以上的收入慳下來，然後幾乎所有都投資房地產。

更重要的是，他們從不會「賒數」，一定會按時付款，絕不會讓「利息」出現。

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