財政部：按周調節湖北國庫資金　提前撥付350億人幣

據內媒報道，中國財政部副部長許宏才預計，踏入3月湖北省庫款僅保持零星入庫，隨着新冠肺炎疫情防控、復產及復工，財政支出料相應增加，故3月起對湖北省國庫建立按周調節資金的工作機制，月內首周已向湖北省提前撥付資金350億元人民幣(下同)。

他提到，今年1月份起已關注湖北省庫款情況，1月當地一般公共預算收入保持增長，但2月情況有變，只有零星收入入庫，直至2月底好轉，庫款餘額有1,306億元。未來將繼續根據地方財政收支狀況、庫款運行、債務發行等情況綜合考慮，及時按周調動資金，保證湖北省庫款資金周轉的需要。

同時他表示，截至3月4日止，內地各級財政已下達疫情防控資金1,104.8億元，當中已使用714億元。整體疫情防控的經費得到充足保障，目前基層政府的「三保」，即保基本民生、保工資、保運轉，也沒有出現風險問題。但受疫情影響，短期會出現財政減收問題，必須未雨綢繆。

被問到會否提高財政赤字率，他指要考慮各種因素，包括經濟形勢、宏觀調控需要、赤字率等。

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