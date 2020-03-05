新冠肺炎：「鱷王」指疫情屬百年一遇災難

有「鱷王」之稱的橋水基金創辦人達利奧(Ray Dalio)表示，新冠肺炎可能是100年發生一次災難性事件之一，恐危害提供疫情相關保險的保險公司，以及那些認為災難發生機率極低，故不想避險的投資者。

達利奧說，上述的投資者包括為提供肺炎疫情相關保險的保險公司，以及賣出深度價外期權、賺取期權金，並在合約價格靠近價內時透過動態對沖(dynamic hedging)補倉的投資者。在近期罕見及與基本面無關的市場波動中，這些投資者不考慮基本面分析，可能會因為現金流問題受擠壓並被迫操作，到時勢必一再影響市場。他補充，在最近許多投資者退場之際，部分高息股變得更具有吸引力。

對於美國聯儲局的貨幣政策，達利奧表示，減息及增加流動性，確實能提振高風險資產的價格，但代價是要把利率壓低至零附近，惟目前日本和歐洲的貨幣供給幾乎快沒了。達利奧認為，減息不能為經濟提供多少刺激，因為多數的減息行動，早已透過不斷滑落的債券及國庫券孳息率實現，且已經反映到股市及其他多數資產。

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