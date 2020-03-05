新冠肺炎：全球出口料驟減近4千億　重創歐美日

聯合國經濟學家最新表示，受中國爆發新冠肺炎疫情影響，工廠復工速度緩慢，波及全球供應鏈，未來幾個月的全球出口將減少500億美元(約3,900億港元)，預計將重創歐盟、美國，以及日本。

報告指出，疫情不僅可能使中國經濟大幅放緩，還可能衝擊全球經濟。中國作為全球許多企業的核心製造廠，意味中國產出受到任何影響，估計都會透過區域和全球價值鏈對其他地方構成衝擊。

報告又稱，全球如今約有20%製造業中間產品貿易來自中國，相較之下，2002年僅為4%。單是上個月，中國為遏止疫情而封鎖大範圍地區，導致製造業活動幾乎停擺，中國全年的中間產品輸出便減少2%。

其中，歐盟將受到最嚴重衝擊，出口損失預計達156億美元，美國則損失56億元。日本也將飽受重創，估計損失52億美元；北韓38億美元；台灣26億美元；越南23億美元。歐美地區最受衝擊的產業會是機械和汽車業。

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