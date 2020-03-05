新冠肺炎：第一滴血！英政府拒批貸款　廉航Flybe破產

新冠肺炎嚴重衝擊環球旅遊航空業，令原本已陷入困境的英國廉航Flybe雪上加霜，公司周四(5日)宣布進入破產程序，成為疫症爆發後首間倒閉的航空公司。

Flybe聘用員工約2,000人，經營近40%英國內陸線航班，每年乘客逾900萬人次，管理層把破產歸咎於疫情進一步打擊業務。

Flybe原本估計可以捱到下周英國財政預算案後，冀獲削減乘客退稅，以改善財政將況。此外，Flybe周三(4日)與英國政府進行談判，據報，當局拒絕向航空公司提供1億英鎊貸款的建議。

【歐洲最大航空公司陷困】

事實上，疫情已對全球航空業構成「流血不止」的損失！歐洲最大航空公司德國漢莎航空(Lufthansa)近日表示，受疫情影響，將停飛150架飛機。漢莎航空擁有的飛機總數約770架。

該航空公司發言人說：「我們正積極調整計劃，以應對特殊狀況。」該公司上周已稱，有23架長程飛機停飛。

漢莎航空集團旗下包括瑞士航空、布魯塞爾航空、歐洲之翼航空(Eurowings)，以及奧地利航空，並已於2月28日表示，視疫情擴散程度而定，將在數周內減少最多25%的短程及中程航班。之後又於3月2日表示，受疫情影響，要延長停飛前往中國的航班到4月24日，飛往伊朗德黑蘭的航班停飛到4月30日，前往北意大利的航班也要減少。

漢莎航空將於3月19日公布業績。該股近日暴跌，較今年初已大挫約27%。

【內地驚現5元人幣機票】

近日亦有內地網民發布微博稱，從一旅遊網上平台，見到3月4日至5日、7日及8日，從深圳飛往成都的機票價格為「5元」人民幣，即係一卷「廁紙」的價格可以坐飛機，而此前該航線2月29至3月3日的價格介乎45至50元人民幣。可見疫情打擊下，航空業的經營情況極度艱難！

事實上，新冠肺炎疫情蔓延全球，非只有中國，全球的觀光旅遊業都受創甚深。有專家分析，今年暑假，旅遊可能再非首選活動。

外媒報道，宏觀策略諮詢公司Absolute Strategy聯合創辦人哈內特(Ian Harnet)表示，即將到來的復活節假期和暑假，大家是否會把「在家度假」(Staycation)視為默認的選項，也就是不出遠門，只在家休息，或是只去住家附近的景點，這將對全球旅遊業造成重大打擊。

旅行分析公司ForwardKeys數據顯示，截至2月23日的5周內，從美國和英國預訂的國際航班年減近20%，原因很明顯，就是來自對於疫情的恐懼，而國內旅遊通常會扮演「安全網」的角色，消費者傾向選擇短程旅行。

數據分析和諮詢公司GlobalData指，疫情可能改變消費者的旅遊計劃，若疫情在4月底前沒有消退，取消旅遊計劃的狀況可能會開始迅速上升，因消費者認知到去旅遊的健康風險增加。

香港方面，香港快運航空最近也推出機票優惠，以香港往日本福岡為例，3月份單程(未連稅)最平僅售88港元。但出發的朋友則需要承受個人健康的風險。

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