【市後重點睇】道期跌逾200點 英鎊續揚
2020年03月05日 16:11
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(Getty Images圖片)
美匯指數回升至97.41，港匯企7.7705，離岸人民幣(CNH)回落至6.9370，美元兌日圓上107.28，歐元低企1.1132，英鎊續漲至1.2883。金價企1,638美元。布油報51.51美元，紐油處47.06美元。道指期貨跌幅擴至246點。
●市後關注點
-21:30 美國第4季非農業生產力終值；美國上周首次申領失業救濟人數
-23:00 美國1月工廠訂單、耐用品訂單終值
●憧憬聯儲局繼續減息救市，恒生指數重上26,700點關，收市報26,767點，升545點或2.08%；國企指數報10,728點，升206點或1.96%，主板成交1,326億港元。重磅藍籌全力撐市，騰訊升逾3%，報406.2元。https://bit.ly/39pHbil
-理文造紙去年少賺33%。末期息13仙。
-九龍倉置業全年少賺78%。酒店收入挫17%。
●滬深三大股指齊升近2%，成交破萬億。https://bit.ly/3azFTS9
●日股升229點，韓股連升4日。
●新冠肺炎：
-傳港交所要求IPO公司披露疫情對業務影響。
-創科實業：疫情對供應鏈影響短暫，對今年業務有信心。
-高盛料日本五大車廠將損失共123億港元。
-供需罕見齊受創，撐經濟措施壓力增。
-大件事！南韓考慮全面禁止口罩出口，研擴大周末產能。
-渣打料聯儲局3月及4月會議均會減息。
-空中巴士考慮減產A330neo客機。
-分析料人行月內將調整貨幣政策工具利率。
-澳洲首季GDP增長料減至少0.5個百分點。
-疫情嚇窒！傳高盛及摩通等大行考慮撤離倫敦中心辦公。
-機要快！傳iPhone換貨產品供應緊張，或需時4周。
-巴菲特也追捧的投資大師，點睇當前投資部署？
-第一滴血！英政府拒批貸款，廉航Flybe破產。
-聯合國料停工導致全球產出下降3900億元。
●各界促撤辣：
-美國減息凸顯危機逼近，專家促港府把握時機撤辣。https://bit.ly/2TpnLVl
-利嘉閣按揭倡全線免除壓測，放寬按揭成數。
●【係就快手】台灣擬修例堵「假投資、真移民」。https://bit.ly/2IxzvyR
●美股連跌帶挈！淡友七日獲利逾500億美元。
●歐洲「日本化」憂慮重燃？德10年期債息撲新低。
●大行報告：疫情影響！標普料歐元區今年GDP僅增0.5%。
●惠譽：香港銀行淨息差收窄壓力增，收入添障礙。
●OCEAN MARINI日內開價，示範單位周六起開放。
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