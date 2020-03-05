【市後重點睇】道期跌逾200點　英鎊續揚

美匯指數回升至97.41，港匯企7.7705，離岸人民幣(CNH)回落至6.9370，美元兌日圓上107.28，歐元低企1.1132，英鎊續漲至1.2883。金價企1,638美元。布油報51.51美元，紐油處47.06美元。道指期貨跌幅擴至246點。

●市後關注點

-21:30 美國第4季非農業生產力終值；美國上周首次申領失業救濟人數

-23:00 美國1月工廠訂單、耐用品訂單終值

-理文造紙去年少賺33%。末期息13仙。

-九龍倉置業全年少賺78%。酒店收入挫17%。

●日股升229點，韓股連升4日。

●新冠肺炎：

-傳港交所要求IPO公司披露疫情對業務影響。

-創科實業：疫情對供應鏈影響短暫，對今年業務有信心。

-高盛料日本五大車廠將損失共123億港元。

-供需罕見齊受創，撐經濟措施壓力增。

-大件事！南韓考慮全面禁止口罩出口，研擴大周末產能。

-渣打料聯儲局3月及4月會議均會減息。

-空中巴士考慮減產A330neo客機。

-分析料人行月內將調整貨幣政策工具利率。

-澳洲首季GDP增長料減至少0.5個百分點。

-疫情嚇窒！傳高盛及摩通等大行考慮撤離倫敦中心辦公。

-機要快！傳iPhone換貨產品供應緊張，或需時4周。

-巴菲特也追捧的投資大師，點睇當前投資部署？

-第一滴血！英政府拒批貸款，廉航Flybe破產。

-聯合國料停工導致全球產出下降3900億元。

●各界促撤辣：

-利嘉閣按揭倡全線免除壓測，放寬按揭成數。

●美股連跌帶挈！淡友七日獲利逾500億美元。

●歐洲「日本化」憂慮重燃？德10年期債息撲新低。

●大行報告：疫情影響！標普料歐元區今年GDP僅增0.5%。

●惠譽：香港銀行淨息差收窄壓力增，收入添障礙。

●OCEAN MARINI日內開價，示範單位周六起開放。

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