【大行報告】花旗調低滙豐控股盈利預測　重申「沽售」

花旗預計，美國將進一步減息0.25至0.5厘，同時英國亦存在減息機會，引述滙控指引估計，若美國及英國各減息0.25厘，該行今年的淨利息收入將減少11億美元。

另外，該行並指，滙控受多個負面因素困擾，包括香港業務長期增長具放緩危穖、整體集團盈利能力受壓、有限資本緩衝不利推行回購、而且商業模式欠缺效率。另外，該行對業務增長及技術發展的投資需求，亦不利集團達成正收入增長差(Positive Jaws)目標。

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