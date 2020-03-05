【大行報告】花旗調低滙豐控股盈利預測 重申「沽售」
2020年03月05日 16:23
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券商花旗發表報告表示，美國減息削弱滙豐控股(00005)的盈利能力，將該行今年至2022年的每股盈利預測分別調低4%、5%，以及4%。目前滙控股價與其長期平均市盈率估值大致相若，展望正面催化劑有限，重申其「沽售」評級，下調目標價6%至47港元。
花旗預計，美國將進一步減息0.25至0.5厘，同時英國亦存在減息機會，引述滙控指引估計，若美國及英國各減息0.25厘，該行今年的淨利息收入將減少11億美元。
另外，該行並指，滙控受多個負面因素困擾，包括香港業務長期增長具放緩危穖、整體集團盈利能力受壓、有限資本緩衝不利推行回購、而且商業模式欠缺效率。另外，該行對業務增長及技術發展的投資需求，亦不利集團達成正收入增長差(Positive Jaws)目標。
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